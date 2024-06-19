Станкович: «Буду советоваться с Дьяволом по составу? В таком случае, я сам стану Дьяволом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович пошутил о том, с кем будет советоваться по поводу состава команды на матч.

— Прошлый тренер «Спартака» говорил, что советуется по составу с Богом. Вы сказали, что знакомы с Дьяволом. Будете советоваться с ним?

— В таком случае, я сам стану Дьяволом, ха-ха. Спасибо за вопрос.

— Деян, вы сказали, что схемы для вас не так важны, как игровые принципы. Какие игровые принципы для вас наиболее важны?

— Мы уже касались этого. Это организация, прежде всего. Нужно понять, какие задачи игроки способны выполнить, чтобы поставить их перед ними. Верю в стандарты, которые могут решать исход матчей. Мелочи для нас тоже важны. Мы будем стараться контролировать мяч, высоко прессинговать, стараться быстро возвращать мяч и наказывать соперника.

«Спартак» в мае подписал контракт с 45-летним Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».