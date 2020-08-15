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Девять из 12 летних голов «Локо» забил Алексей Миранчук

22:00
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» Алексей Миранчук забил единственный гол и принес «Локомотиву» очередную летнюю победу.

После завершения вызванной пандемией коронавируса паузы железнодорожники провели десять игр в премьер-лиге, одержав в них шесть побед при четырех ничьих. 75 процентов мячей в этих встречах записал на свой счет Алексей Миранчук, которого по разу поддержали его брат Антон, Джефферсон Фарфан и Дмитрий Баринов.

Летние матчи «Локомотива» в чемпионате России

Дата

Матч

Счет

Голы

21.06.2020

Оренбург (д)

1:0

Ал.Миранчук

27.06.2020

Рубин (г)

2:0

Ал.Миранчук-2

30.06.2020

Крылья Советов (д)

1:1

Ал.Миранчук — Радонич

04.07.2020

Сочи (д)

0:0

-

08.07.2020

Спартак (г)

1:1

Ал.Миранчук

12.07.2020

Уфа (д)

1:1

Фарфан — Фомин

16.07.2020

ЦСКА (д)

2:1

Ал.Миранчук-2 — Влашич

22.07.2020

Урал (г)

1:0

Ант.Миранчук

11.08.2020

Рубин (г)

2:0

Ал.Миранчук, Баринов

15.08.2020

Краснодар (д)

1:0

Ал.Миранчук

Итого: +6=4-0, мячи 12-4.
Голы: Ал.Миранчук-9, Баринов, Ант.Миранчук, Фарфан — по 1.

Гол в ворота Сафонова стал для Алексея 32-м в составе «Локомотива» в чемпионате России. В списке лучших бомбардиров красно-зеленого клуба Миранчук опередил Владимира Маминова и Динияра Билялетдинова. От делящих пятое место Зазы Джанашии и Евгения Харлачева его отделяет всего один точный удар.

По числу принесенных побед (13, пять из них летом 2020 года) Алексей сравнялся с тем же Джанашией. Чаще решающие мячи на свой счет записывали Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев, Алексей Косолапов и Динияр Билялетдинов.

Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы (с пенальти)

Победные

Дмитрий Лоськов

1997-2007, 2010-2012, 2017

322

99 (21)

34

Дмитрий Сычев

2004-2013

224

72 (9)

19

Олег Гарин

1993-1997

118

40 (8)

12

Алексей Косолапов

1993-1998

156

40 (7)

16

Заза Джанашия

1996-2001

145

33 (1)

13

Евгений Харлачев

1994-2001

183

33 (2)

11

Алексей Миранчук

2013-н.в.

176

32 (7)

13

Владимир Маминов

1993-2008

291

31

11

Динияр Билялетдинов

2004-2009

150

31 (7)

15

Александр Самедов

2005-2008, 2012-2016

177

29 (9)

8

Зато по системе «гол+пас» Миранчук ворвался в топ-5 уже сейчас. В 176 играх 24-летний хавбек забил 32 гола и ассистировал партнерам 28 раз. Больше результативных действий в составе «Локо» сотворили все те же Дмитрий Лоськов и Дмитрий Сычев, а так же третий ассистент клуба в премьер-лиге Александр Самедов. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры «Локомотива» по системе «гол+пас» в чемпионате России

Игрок

Годы

Матчи

О (Г+П)

Дмитрий Лоськов

1997-2007, 2010-2012, 2017

322

223 (99+124)

Дмитрий Сычев

2004-2013

224

101 (72+29)

Александр Самедов

2005-2008, 2012-2016

177

68 (29+39)

Алексей Миранчук

2013-н.в.

176

60 (32+28)

Евгений Харлачев

1994-2001

183

59 (33+26)

Динияр Билялетдинов

2004-2009

150

59 (31+28)

Алексей Косолапов

1993-1998

156

55 (40+15)

Мануэл Фернандеш

2014-2019

103

51 (25+26)

Заза Джанашия

1996-2001

145

50 (33+17)

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