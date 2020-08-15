Девять из 12 летних голов «Локо» забил Алексей Миранчук
В матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» Алексей Миранчук забил единственный гол и принес «Локомотиву» очередную летнюю победу.
После завершения вызванной пандемией коронавируса паузы железнодорожники провели десять игр в премьер-лиге, одержав в них шесть побед при четырех ничьих. 75 процентов мячей в этих встречах записал на свой счет Алексей Миранчук, которого по разу поддержали его брат Антон, Джефферсон Фарфан и Дмитрий Баринов.
Летние матчи «Локомотива» в чемпионате России
|
Дата
|
Матч
|
Счет
|
Голы
|
21.06.2020
|
Оренбург (д)
|
1:0
|
Ал.Миранчук
|
27.06.2020
|
Рубин (г)
|
2:0
|
Ал.Миранчук-2
|
30.06.2020
|
Крылья Советов (д)
|
1:1
|
Ал.Миранчук — Радонич
|
04.07.2020
|
Сочи (д)
|
0:0
|
-
|
08.07.2020
|
Спартак (г)
|
1:1
|
Ал.Миранчук
|
12.07.2020
|
Уфа (д)
|
1:1
|
Фарфан — Фомин
|
16.07.2020
|
ЦСКА (д)
|
2:1
|
Ал.Миранчук-2 — Влашич
|
22.07.2020
|
Урал (г)
|
1:0
|
Ант.Миранчук
|
11.08.2020
|
Рубин (г)
|
2:0
|
Ал.Миранчук, Баринов
|
15.08.2020
|
Краснодар (д)
|
1:0
|
Ал.Миранчук
Итого: +6=4-0, мячи 12-4.
Голы: Ал.Миранчук-9, Баринов, Ант.Миранчук, Фарфан — по 1.
Гол в ворота Сафонова стал для Алексея 32-м в составе «Локомотива» в чемпионате России. В списке лучших бомбардиров красно-зеленого клуба Миранчук опередил Владимира Маминова и Динияра Билялетдинова. От делящих пятое место Зазы Джанашии и Евгения Харлачева его отделяет всего один точный удар.
По числу принесенных побед (13, пять из них летом 2020 года) Алексей сравнялся с тем же Джанашией. Чаще решающие мячи на свой счет записывали Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев, Алексей Косолапов и Динияр Билялетдинов.
Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы (с пенальти)
|
Победные
|
Дмитрий Лоськов
|
1997-2007, 2010-2012, 2017
|
322
|
99 (21)
|
34
|
Дмитрий Сычев
|
2004-2013
|
224
|
72 (9)
|
19
|
Олег Гарин
|
1993-1997
|
118
|
40 (8)
|
12
|
Алексей Косолапов
|
1993-1998
|
156
|
40 (7)
|
16
|
Заза Джанашия
|
1996-2001
|
145
|
33 (1)
|
13
|
Евгений Харлачев
|
1994-2001
|
183
|
33 (2)
|
11
|
Алексей Миранчук
|
2013-н.в.
|
176
|
32 (7)
|
13
|
Владимир Маминов
|
1993-2008
|
291
|
31
|
11
|
Динияр Билялетдинов
|
2004-2009
|
150
|
31 (7)
|
15
|
Александр Самедов
|
2005-2008, 2012-2016
|
177
|
29 (9)
|
8
Зато по системе «гол+пас» Миранчук ворвался в топ-5 уже сейчас. В 176 играх 24-летний хавбек забил 32 гола и ассистировал партнерам 28 раз. Больше результативных действий в составе «Локо» сотворили все те же Дмитрий Лоськов и Дмитрий Сычев, а так же третий ассистент клуба в премьер-лиге Александр Самедов. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры «Локомотива» по системе «гол+пас» в чемпионате России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
О (Г+П)
|
Дмитрий Лоськов
|
1997-2007, 2010-2012, 2017
|
322
|
223 (99+124)
|
Дмитрий Сычев
|
2004-2013
|
224
|
101 (72+29)
|
Александр Самедов
|
2005-2008, 2012-2016
|
177
|
68 (29+39)
|
Алексей Миранчук
|
2013-н.в.
|
176
|
60 (32+28)
|
Евгений Харлачев
|
1994-2001
|
183
|
59 (33+26)
|
Динияр Билялетдинов
|
2004-2009
|
150
|
59 (31+28)
|
Алексей Косолапов
|
1993-1998
|
156
|
55 (40+15)
|
Мануэл Фернандеш
|
2014-2019
|
103
|
51 (25+26)
|
Заза Джанашия
|
1996-2001
|
145
|
50 (33+17)