Девять из 12 летних голов «Локо» забил Алексей Миранчук

В матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» Алексей Миранчук забил единственный гол и принес «Локомотиву» очередную летнюю победу.

После завершения вызванной пандемией коронавируса паузы железнодорожники провели десять игр в премьер-лиге, одержав в них шесть побед при четырех ничьих. 75 процентов мячей в этих встречах записал на свой счет Алексей Миранчук, которого по разу поддержали его брат Антон, Джефферсон Фарфан и Дмитрий Баринов.

Летние матчи «Локомотива» в чемпионате России

Дата Матч Счет Голы 21.06.2020 Оренбург (д) 1:0 Ал.Миранчук 27.06.2020 Рубин (г) 2:0 Ал.Миранчук-2 30.06.2020 Крылья Советов (д) 1:1 Ал.Миранчук — Радонич 04.07.2020 Сочи (д) 0:0 - 08.07.2020 Спартак (г) 1:1 Ал.Миранчук 12.07.2020 Уфа (д) 1:1 Фарфан — Фомин 16.07.2020 ЦСКА (д) 2:1 Ал.Миранчук-2 — Влашич 22.07.2020 Урал (г) 1:0 Ант.Миранчук 11.08.2020 Рубин (г) 2:0 Ал.Миранчук, Баринов 15.08.2020 Краснодар (д) 1:0 Ал.Миранчук

Итого: +6=4-0, мячи 12-4.

Голы: Ал.Миранчук-9, Баринов, Ант.Миранчук, Фарфан — по 1.

Гол в ворота Сафонова стал для Алексея 32-м в составе «Локомотива» в чемпионате России. В списке лучших бомбардиров красно-зеленого клуба Миранчук опередил Владимира Маминова и Динияра Билялетдинова. От делящих пятое место Зазы Джанашии и Евгения Харлачева его отделяет всего один точный удар.

По числу принесенных побед (13, пять из них летом 2020 года) Алексей сравнялся с тем же Джанашией. Чаще решающие мячи на свой счет записывали Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев, Алексей Косолапов и Динияр Билялетдинов.

Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионатах России

Игрок Годы Матчи Голы (с пенальти) Победные Дмитрий Лоськов 1997-2007, 2010-2012, 2017 322 99 (21) 34 Дмитрий Сычев 2004-2013 224 72 (9) 19 Олег Гарин 1993-1997 118 40 (8) 12 Алексей Косолапов 1993-1998 156 40 (7) 16 Заза Джанашия 1996-2001 145 33 (1) 13 Евгений Харлачев 1994-2001 183 33 (2) 11 Алексей Миранчук 2013-н.в. 176 32 (7) 13 Владимир Маминов 1993-2008 291 31 11 Динияр Билялетдинов 2004-2009 150 31 (7) 15 Александр Самедов 2005-2008, 2012-2016 177 29 (9) 8

Зато по системе «гол+пас» Миранчук ворвался в топ-5 уже сейчас. В 176 играх 24-летний хавбек забил 32 гола и ассистировал партнерам 28 раз. Больше результативных действий в составе «Локо» сотворили все те же Дмитрий Лоськов и Дмитрий Сычев, а так же третий ассистент клуба в премьер-лиге Александр Самедов. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры «Локомотива» по системе «гол+пас» в чемпионате России