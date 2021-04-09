Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

— У кого шансы наиболее предпочтительные на успех: у «Локомотива» или «Спартака»?

— Они равные у обоих соперников. Идет преследование лидера, борьба за очки, и все находятся рядышком. «Локомотив» провел хорошую подготовительную работу на сборах. Это видно. Тренер пообщался с ребятами, чтобы лучше вникнуть в проблемы, узнать, чего им не хватало осенью, физическое состояние у команды хорошее. Поэтому весенний отрезок железнодорожники проводят удачно, — приводит слова Эштрекова «Советский спорт».

— Смолов сейчас главное оружие «Локомотива»? У него в четырех матчах четыре мяча.

— У «Спартака» есть Соболев, у «Локомотива» — Смолов. Но есть еще командная игра. Все будут определять именно коллективные взаимодействия. А Смолов, как нападающий, и должен забивать мячи. Это его обязанность. С чем связан его прогресс? Федор — футболист хорошего уровня. Наверное, он переосмыслил свои действия, по-другому начал смотреть на игру команды и свои обязанности. Он должен обострять игру, забивать, что Смолов и делает в последних матчах. Это приятно.