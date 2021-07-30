Деспотович назвал счет до матча «Рубина» в Туле: «У меня такая сила, как у бабы Ванги»

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович перед матчем второго тура Тинькофф РПЛ с тульским «Арсеналом» назвал его правильный счет — 3:0 в пользу своей команды. После матча он объяснил, как ему это удается.

«Потому что я чувствую, я работаю. У меня такая сила, как у бабы Ванги», — сказал футболист. Видео опубликовано в официальном Instagram «Рубина».

Деспотович забил один из мячей своей команды в этой игре, реализовав пенальти. Также отличились Хван Ин Бом и Хвича Кварацхелия.