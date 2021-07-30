Деспотович назвал счет до матча «Рубина» в Туле: «У меня такая сила, как у бабы Ванги»
Форвард «Рубина» Джордже Деспотович перед матчем второго тура Тинькофф РПЛ с тульским «Арсеналом» назвал его правильный счет — 3:0 в пользу своей команды. После матча он объяснил, как ему это удается.
«Потому что я чувствую, я работаю. У меня такая сила, как у бабы Ванги», — сказал футболист. Видео опубликовано в официальном Instagram «Рубина».
Деспотович забил один из мячей своей команды в этой игре, реализовав пенальти. Также отличились Хван Ин Бом и Хвича Кварацхелия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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