«Арсенал» — «Рубин»: Костадинов прыгнул в ногу Кварацхелии, судья зря не удалил капитана туляков?
На 33-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Рубин» арбитр Сергей Иванов вынес предупреждение Георги Костадинову за грубую игру против Хвичи Кварацхелии. Соответствует ли такое наказание серьезности фола, не следовало ли удалить капитана тульской команды?
За жесткие меры тот факт, что Костадинов прыгнул в ногу сопернику, рискуя нанести тому серьезную травму. Фаза прыжка очевидна. У игрока «Арсенала» высокая скорость.
Но контакт голеностопов происходит внизу, нет продавливания ноги Кварацхелии. Это аргументы в пользу того, что достаточно ограничиться желтой карточкой.
На мой взгляд, это тот момент, когда можно поддержать любую из двух санкций — предупреждение или удаление. Мнения экспертов разделятся.
Уже пошли разговоры, что ошибочно не вмешались видеоассистенты Евгений Турбин и Тихон Калугин. Но, во-первых, у них не было оснований для вмешательства — не идет речь о явной и очевидной ошибке судьи. Во-вторых, кто сказал, что ВАР и АВАР были не согласны с Ивановым?
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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