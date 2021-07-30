На 33-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Рубин» арбитр Сергей Иванов вынес предупреждение Георги Костадинову за грубую игру против Хвичи Кварацхелии. Соответствует ли такое наказание серьезности фола, не следовало ли удалить капитана тульской команды?

За жесткие меры тот факт, что Костадинов прыгнул в ногу сопернику, рискуя нанести тому серьезную травму. Фаза прыжка очевидна. У игрока «Арсенала» высокая скорость.

Но контакт голеностопов происходит внизу, нет продавливания ноги Кварацхелии. Это аргументы в пользу того, что достаточно ограничиться желтой карточкой.

На мой взгляд, это тот момент, когда можно поддержать любую из двух санкций — предупреждение или удаление. Мнения экспертов разделятся.

Уже пошли разговоры, что ошибочно не вмешались видеоассистенты Евгений Турбин и Тихон Калугин. Но, во-первых, у них не было оснований для вмешательства — не идет речь о явной и очевидной ошибке судьи. Во-вторых, кто сказал, что ВАР и АВАР были не согласны с Ивановым?