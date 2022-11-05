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Сегодня, 11:00

Терюшков: «Химки» пока находятся на дне турнирной таблицы, но надо работать дальше»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в комментарии для «СЭ» отметил важность победы команды над «Оренбургом» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ.

«Безусловно, была психологическая яма. Ребята могли победить, но получили огромное количество поражений, тем более, разгромных, как в матчах со «Спартаком», «Динамо» и так далее. То, что ребята справились, говорит о том, что они — бойцы и молодцы. Скоро предстоит сложная игра с «Сочи», поэтому здесь обольщаться не стоит. Клуб пока находится на дне турнирной таблицы, но надо работать дальше», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» одержали первую победу с момента увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера. В предыдущий раз химчане выигрывали 7 августа в матче 4-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1). После этого команда потерпела 12 поражений и 3 раза сыграла вничью во всех турнирах (одна из ничьих завершилась поражением по пенальти в Кубке России).

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 16 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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