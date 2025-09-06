Депутат Свищев о письме Клаудиньо: «Зачем отзывать заявление? Генпрокуратура определит значение и законность высказываний»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на открытое письмо Клаудиньо, в котором экс-игрок «Зенита» объяснил свои слова про СВО.

5 сентября стало известно, что после обращения Свищева Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, который в интервью Flashscore рассказал, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его — и якобы он чувствовал себя некомфортно.

6 сентября в открытом письме для «СЭ» Клаудиньо отметил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем, а также заявил, что испытывает привязанность к России.

«Зачем отзывать заявление? Если Клаудиньо считает, что он прав — он должен дать пояснения. Генпрокуратура взяла заявление в работу, мы Клаудиньо ни в чем не обвиняем. Есть специалисты, которые определят значение и законность его высказываний. Пусть Кладуиньо докажет словами и действиями — нет проблем. Пусть докажет свою любовь и лояльность к России. Он правильно делает, когда пытается отстоять свою позицию. Может, мы его неправильно поняли. Ведь, и СМИ могут приукрасить, вырвать из контекста. Клаудиньо может связаться со специалистами, которые будут заниматься изучением его высказываний», — сказал Свищев «СЭ».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год, после чего перешел в катарский «Аль-Садд». В 124 матчах за команду из Санкт-Петербурга хавбек забил 21 гол и сделал 31 голевую передачу.

В феврале 2023 года Клаудиньо получил гражданство РФ.