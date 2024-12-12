Результаты опроса ВЦИОМа.

ВЦИОМ опубликовал данные опроса о национальном виде спорта в России. 7 декабря организация опросила 1600 россиян старше 18 лет по телефону.

Хоккей победил с большим отрывом

В результате опроса 79 процентов согласились, что в России есть национальный вид спорта, и назвали его — с трехкратным преимуществом таким оказался хоккей, за который проголосовало 27 процентов опрошенных.

Результаты отличаются в зависимости от пола респондента: на первое место хоккей поставили 36 процентов мужчин и лишь 19 процентов женщин. Многие согласны, что этот вид спорта действительно очень популярен, а в последние годы было многое сделано для его распространения.

«Как я могу опровергать цифры, которые дал ВЦИОМ? Это подтверждение той работы, тех легенд, тех результатов и нынешних звезд мирового хоккея. Так и есть. Плюс проведена большая работа по строительству крытых катков. Ночная хоккейная лига — беспрецедентный в мировом хоккее проект, который объединяет любителей хоккея. У них есть соревнования, семьями потом едут каждый год на фестиваль в Сочи. Президент, губернаторы, министры играют в хоккей. Так получилось, что в свое время удалось вовлечь в процесс людей. Они все работают на развитие хоккея», — рассказал «СЭ» двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Футбол — на одном уровне с фигурным катанием

Хоккей имеет солидный отрыв от второго места — его разделили футбол и фигурное катание, набрав по 9 процентов голосов. Причем в Москве и Санкт-Петербурге фигурку выбрало по 18 процентов респондентов. Среди мужчин ее назвало лишь 3 процента опрошенных, зато среди женщин — 14. У футбола такой сильной гендерной разницы нет, хотя и его чаще выбирали дамы — 10 процентов против 7.

Впрочем, не все согласились со столь серьезным отставанием футбола от хоккея.

«Футбол как был самым популярным видом спорта в России и в мире, так он им и останется. Потому что это очень понятная игра для простых людей. Больших вложений в форму, амуницию, поля не требует. Вышел на лужайку — играй. Поэтому футбол в мире номер один был, есть и будет», — объяснил «СЭ» бывший тренер «Локомотива», сборной России и других команд Юрий Семин.

Схожего мнения придерживаются и другие экс-футболисты и тренеры — например, Валерий Газзаев и Евгений Алдонин. Оба считают футбол спортом номером один не только в России, но и во всем мире. Зато личности из мира фигурного катания довольны высоким положением их вида.

«Люди так проголосовали, значит, это правильное мнение. Я считаю, что фигурное катание занимает очень хорошее место. Мы стараемся. У нас интересные спортсмены», — рассказала «СЭ» тренер Татьяна Тарасова.

Алина Загитова и Александр Кадейкин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Какие виды еще отметили россияне

Минимум один процент набрало 15 видов, а 3 процента опрошенных заявили, что в России нет национального спорта. Вслед за топ-3 разместились лыжи (6 процентов), гимнастика (5), самбо (5), биатлон (3), борьба (3) и лапта (2). По одному проценту получили плавание/синхронное плавание, дзюдо, легкая атлетика, бокс, городки и даже литрбол!

Наиболее важными факторами для становления спорта всенародным россияне отметили успехи и достижения спортсменов (32 процента), географию и климат (15), а также исторические и культурные аспекты (8).