«Это неприемлемо». Депутат от КПРФ призвала запретить рестарт РПЛ

Депутат от КПРФ Тамара Плетнева обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с требованием запретить продолжение чемпионата страны по футболу, сообщает Telegram-канал «Кремлевский мамковед».

В ее обращении говорится, что в условиях пандемии, когда граждане не имеют возможности ни зарабатывать, ни заниматься физкультурой в спортзалах и на свежем воздухе, решение о возобновлении футбольного первенства представляется преждевременным.

— Такая ситуация выглядит провокационной, подчеркивает социальное неравенство, — пишет Плетнева. — Получается, что государство демонстрирует желание помогать не пострадавшей экономике, не малому и среднему предпринимательству, не людям, которые потеряли работу, а футбольному бизнесу и игрокам-миллионерам, которые, в отличие от людей получают право не соблюдать самоизоляцию с ограничительными мерами и продолжать зарабатывать деньги. На фоне серьезных социально-экономических проблем это выглядит неприемлемо. По мнению Плетневой, необходимо отложить чемпионат до снятия всех ограничений в стране и перелома ситуации с пандемией.

На заседании исполкома РФС 15 мая было принято решение возобновить сезон-2019/20 в российской премьер-лиге с 21 июня.