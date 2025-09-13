«Динамо» — «Спартак»: Бителло и Денисов столкнулись головами
Защитник «Спартак» Даниил Денисов и полузащитник «Динамо» Бителло столкнулись головами в матче 8-го тура РПЛ.
Врачи оказывают помощь Бителло.
Фото Скриншот трансляции
Оба игрока после стыка в борьбе за мяч оказались на газоне. Медики перевязали головы футболистам.
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4
|Спартак
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|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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|0-0
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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|Динамо – Кр. Советов
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|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
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|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
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