«Динамо» — «Спартак»: Бителло и Денисов столкнулись головами

Защитник «Спартак» Даниил Денисов и полузащитник «Динамо» Бителло столкнулись головами в матче 8-го тура РПЛ.

Врачи оказывают помощь Бителло. Фото Скриншот трансляции

Оба игрока после стыка в борьбе за мяч оказались на газоне. Медики перевязали головы футболистам.