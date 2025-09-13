«Пари НН» объявил об уходе Мелик-Гусейнова с поста генерального директора

Генеральный «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов покинул клуб, сообщает пресс-служба нижегородцев.

«Мы благодарим вас за работу, проделанную во главе «Пари Нижний Новгород», большой вклад в развитие клуба, вовлечение в ключевые процессы и максимальную самоотдачу!

Давид Валерьевич, это был важный этап нашей общей жизни. Спасибо за совместный путь длиною почти в 2,5 года!» — говорится в сообщении.

«Пришло время пожать друг другу руки, сказать спасибо и сделать новый шаг. Пора сосредоточиться на других проектах. О них я расскажу чуть позже», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Давид Мелик-Гусейнов занимал пост генерального директора «Пари НН» с июля 2023 года.