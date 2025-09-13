«Пари НН» объявил об уходе Мелик-Гусейнова с поста генерального директора
Генеральный «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов покинул клуб, сообщает пресс-служба нижегородцев.
«Мы благодарим вас за работу, проделанную во главе «Пари Нижний Новгород», большой вклад в развитие клуба, вовлечение в ключевые процессы и максимальную самоотдачу!
Давид Валерьевич, это был важный этап нашей общей жизни. Спасибо за совместный путь длиною почти в 2,5 года!» — говорится в сообщении.
«Пришло время пожать друг другу руки, сказать спасибо и сделать новый шаг. Пора сосредоточиться на других проектах. О них я расскажу чуть позже», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
Давид Мелик-Гусейнов занимал пост генерального директора «Пари НН» с июля 2023 года.
Источник: ФК «Пари НН»
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|П
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|
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|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
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|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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