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Угаров: «Выход Дзюбы на поле в игре с «Зенитом» не особо скажется на результате»

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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров выразил мнение, что форвард «Акрона» Артем Дзюба не станет ключевой фигурой на поле в матче 12-го тура РПЛ.

«Мне кажется, слишком много сейчас говорится о Дзюбе. А ведь он такой же, как и остальные футболисты. Он не играл какое-то время, сейчас «зашевелился». Очень много внимания ему уделяется, а надо уделять его всей команде. Думаю, присутствие Дзюбы на поле в предстоящем матче не особо скажется на результате», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Встреча между «Зенитом» и «Акроном» пройдет в пятницу, 18 сентября. Матч пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнется в 18:00 мск.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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