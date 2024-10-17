Угаров: «Выход Дзюбы на поле в игре с «Зенитом» не особо скажется на результате»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров выразил мнение, что форвард «Акрона» Артем Дзюба не станет ключевой фигурой на поле в матче 12-го тура РПЛ.

«Мне кажется, слишком много сейчас говорится о Дзюбе. А ведь он такой же, как и остальные футболисты. Он не играл какое-то время, сейчас «зашевелился». Очень много внимания ему уделяется, а надо уделять его всей команде. Думаю, присутствие Дзюбы на поле в предстоящем матче не особо скажется на результате», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Встреча между «Зенитом» и «Акроном» пройдет в пятницу, 18 сентября. Матч пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнется в 18:00 мск.