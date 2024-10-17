Дядюн: «Зенит» не на первом месте? Все впереди»

Бывший нападающий ряда клубов РПЛ Владимир Дядюн заявил, что его не удивляет нахождение «Зенита» не на первом месте в чемпионате России.

«Я сейчас не в контексте нахожусь, не смотрел последние игры. Не интересуюсь особо новостным шумом. Что удивляет в турнирной таблице? Ничего. «Зенит» не на первом месте — ну и? Сейчас прошел только 11-й тур. Вопросов не возникает, все впереди», — цитирует экс-футболиста «РБ Спорт».

После 11 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», у которого 27 очков. На второй строчке располагается «Локомотив» с таким же количеством баллов. «Зенит» (26) замыкает тройку лидеров.