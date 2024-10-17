Рапопорт: «Игроки «Зенита» особо не дадут Дзюбе разгуляться»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт поделился мыслями в преддверии матча команды Сергея Семака с «Акроном» в 12-м туре РПЛ.

«Я считаю, что «Зениту» надо быть очень аккуратным и внимательным в игре с «Акроном». Это одна из команд нижней части таблицы, у которой есть определенный игровой почерк. Они никого не боятся, тренер у них самолюбивый, который неплохо управляет командой. Дзюба? Он очень честолюбивый человек. Хотя уже всем все доказал — он один из сильнейших игроков России. Но я думаю, честно говоря, что не дадут ему разгуляться. Потому что «Зенит» хорошо знает, как он играет. Не думаю, что с ним надо играть персонально, но надо быть внимательными при верховых передачах», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

После 11 туров РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 26 очками. «Акрон» идет на восьмой строчке с 12 баллами.