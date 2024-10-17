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Сегодня, 15:25

Рапопорт: «Игроки «Зенита» особо не дадут Дзюбе разгуляться»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт поделился мыслями в преддверии матча команды Сергея Семака с «Акроном» в 12-м туре РПЛ.

«Я считаю, что «Зениту» надо быть очень аккуратным и внимательным в игре с «Акроном». Это одна из команд нижней части таблицы, у которой есть определенный игровой почерк. Они никого не боятся, тренер у них самолюбивый, который неплохо управляет командой. Дзюба? Он очень честолюбивый человек. Хотя уже всем все доказал — он один из сильнейших игроков России. Но я думаю, честно говоря, что не дадут ему разгуляться. Потому что «Зенит» хорошо знает, как он играет. Не думаю, что с ним надо играть персонально, но надо быть внимательными при верховых передачах», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

После 11 туров РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 26 очками. «Акрон» идет на восьмой строчке с 12 баллами.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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