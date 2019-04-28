Полузащитник "Крыльев Советов" Денис Ткачук поделился эмоциями после поражения от "Зенита" (2:4) в 26-м туре чемпионата России.

- Первый тайм получился напряженным, драматичным. Ваши ощущения? - вопрос Ткачуку.

- Что сказать - первые 10 минут мы были не готовы к матчу. Вроде вышли, договорились, что будем играть, держать концентрацию, потому что все будет нагнетать - и болельщики, и соперник, как мне кажется, уже чемпион по игре и вообще по результатам, забивает много. Конечно, нам было тяжело - минут 15 не могли даже выйти с мячом.

Потом, слава Богу, в такой праздник получилось забить - один, второй, и чуть-чуть переломили. Если бы мы так играли, смогли бы навязать. Но опять же скажу - играли с чемпионом практически.

- Тем не менее, во второй тайме "Крылья" почти закрыли "Зенит" в его штрафной.

- Начали играть в футбол раскрепощенно - нам терять нечего, мы должны в каждой игре набирать очки. Кровь из носа - хотя бы одно, ничья здесь приравнивалась к победе. Мы ехали сюда за очками. (Егор Бычков)

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