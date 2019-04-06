Денис Мацуев: "Последняя ничья с "Уфой" должна разозлить армейцев. А "Спартак" пока в поиске своей игры"

Всемирно известный пианист, болельщик "Спартака" Денис Мацуев поделился мнением о матче 22-го тура чемпионата России против ЦСКА, который пройдет сегодня на "Открытие Арене".

- "Спартак" против ЦСКА - афиша вне зависимости от расположения команд и их состояния, - говорит Мацуев. - Это спектакль российского чемпионата, и конечно, ждем от них соответствующего футбола. В этом сезоне мы наступаем друг другу на пятки, идет ожесточенная борьба за Лигу чемпионов, и чем черт не шутит, за золотые медали тоже можем побороться. Напряжение в турнирной таблице придает дополнительный драматизм матчу, поэтому это будет особая битва. Надеемся, что сегодня увидим то, ради чего все собираются на трибунах и у экранов телевизора, а именно интересного и захватывающего футбола.

Мы прекрасно знаем, в чем сильные стороны обеих команд. У ЦСКА это связка Чалова и Влашича. Лучшего бомбардира чемпионата и игрока с большими талантами и хорошим мышлением. К тому же последняя ничья с "Уфой" должна разозлить армейцев (армейцы в матче с "Уфой" вели со счетом 2:0, но в концовке пропустили два мяча. – Прим. "СЭ"). А "Спартак" пока в поиске своей игры, у нас идет становление команды. Вспоминаю встречу в предыдущем туре "Спартака" с "Ахматом". Да, мы победили, но, надо признаться, с приставкой "повезло". Поэтому прогнозов давать не буду. В сегодняшнем матче очень надеюсь на нашу оборону и на связку Зе Луиша и Луиза Адриану в нападении. Буду держать кулаки за красно-белых. К сожалению, не смогу посмотреть матч, но обещаю внимательно следить. (Арман Мкртчян)

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр