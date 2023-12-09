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Сегодня, 17:37

Глушаков — о победе «Спартака» над «Крыльями»: «Если игроки хотят добиться результата, неважно есть ли тренер на скамейке»

Глушаков отреагировал на победу «Спартака» в матче против «Крыльев Советов»
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» высказался о победе красно-белых в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

«Без Абаскаля, с Абаскалем — неважно. Играют футболисты на поле. Если игроки хотят добиться хорошего результата, неважно есть тренер на скамейке или нет, — сказал Глушаков «СЭ». — Они должны играть прежде всего за команду и воплотить все в результат. Победа не связана с тренером. Команда выиграла — это самое важное. Я думаю, что здесь можно сослаться на то, что Самара не очень хорошо сыграла после победного результата с «Сочи». Недонастрой «Крыльев» и быстрый гол внесли свою лепту в этот матч».

Также Глушаков отметил, что Промес занял ведущую роль в матче.

«Кого бы мог выделить из игроков? Бабич хорошо сыграл. Максименко в одном из моментов выручил команду, мог быть переломный момент. Если бы счет стал 2:1, исход матча мог бы стать другим. И, конечно, Промес как всегда на ведущих ролях в «Спартаке», — добавил Глушаков.

«Спартак» обошел «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России — 5-е место и 30 очков. Самарцы с 29 очками опустились на 6-ю строчку.

Денис Глушаков
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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