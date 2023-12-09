Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» высказался о победе красно-белых в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

«Без Абаскаля, с Абаскалем — неважно. Играют футболисты на поле. Если игроки хотят добиться хорошего результата, неважно есть тренер на скамейке или нет, — сказал Глушаков «СЭ». — Они должны играть прежде всего за команду и воплотить все в результат. Победа не связана с тренером. Команда выиграла — это самое важное. Я думаю, что здесь можно сослаться на то, что Самара не очень хорошо сыграла после победного результата с «Сочи». Недонастрой «Крыльев» и быстрый гол внесли свою лепту в этот матч».

Также Глушаков отметил, что Промес занял ведущую роль в матче.

«Кого бы мог выделить из игроков? Бабич хорошо сыграл. Максименко в одном из моментов выручил команду, мог быть переломный момент. Если бы счет стал 2:1, исход матча мог бы стать другим. И, конечно, Промес как всегда на ведущих ролях в «Спартаке», — добавил Глушаков.

«Спартак» обошел «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России — 5-е место и 30 очков. Самарцы с 29 очками опустились на 6-ю строчку.