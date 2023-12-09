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«Чемпионат»: Рибалта улетел из России после переговоров со «Спартаком»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта покинул пределы России после переговоров со «Спартаком», информирует «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что 43-летний менеджер отправился в Европу.

7 декабря журналист Иван Карпов сообщал, что испанец является одним из кандидатов на пост спортивного директора «Спартака». Сам функционер опроверг эту информацию. По его словам, он прилетел в столицу России «на каникулы».

С 2018 по 2021 год Рибалта работал спортивным директором «Зенита». После этого он занимал такой же пост в «Парме» и «Марселе», который покинул в октябре текущего года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5351456-haver-ribalta-uletel-iz-rossii-posle-peregovorov-so-spartakom.html
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
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9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
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 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
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