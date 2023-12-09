«Чемпионат»: Рибалта улетел из России после переговоров со «Спартаком»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта покинул пределы России после переговоров со «Спартаком», информирует «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что 43-летний менеджер отправился в Европу.

7 декабря журналист Иван Карпов сообщал, что испанец является одним из кандидатов на пост спортивного директора «Спартака». Сам функционер опроверг эту информацию. По его словам, он прилетел в столицу России «на каникулы».

С 2018 по 2021 год Рибалта работал спортивным директором «Зенита». После этого он занимал такой же пост в «Парме» и «Марселе», который покинул в октябре текущего года.