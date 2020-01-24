Денис Глушаков — о травле Кононова болельщиками: «В такой ситуации нет места для жалости»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал о давлении на себя и бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова со стороны болельщиков.
— Вам не было жаль Олега Кононова, которого с трибун травили примерно так же, как и вас?
— Думаю, в такой ситуации нет места для жалости. Мужчины сами должны находить выход из таких ситуаций, справляться с давлением. Я был в его шкуре, он оказался потом в моей. Такова жизнь. На «Спартаке» она не заканчивается. Надо двигаться только вперед, работать, отдавать душу футболу. Думаю, он уже перестроился и идет дальше.
— «Спартак» может психологически сломать тренера, футболиста?
— Кого-то может, а кого-то и нет. Все индивидуально. Окажись кто-то в моей ситуации, мог бы и сломаться. Общался с некоторыми футболистами, и они говорили, что, возможно, их карьера бы на этом и закончилась. Но все люди разные. Зависит от того, как ты воспринимаешь ситуацию, накручиваешь себя или нет... О чем в этот момент думаешь.
— О чем думали вы, когда вас оскорбляли с трибун?
— Просто играл в футбол. Понимал, что ни в чем не виноват. Знал, что моя совесть чиста. (Денис Айрапетов)