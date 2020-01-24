Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал о давлении на себя и бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова со стороны болельщиков.

— Вам не было жаль Олега Кононова, которого с трибун травили примерно так же, как и вас?

— Думаю, в такой ситуации нет места для жалости. Мужчины сами должны находить выход из таких ситуаций, справляться с давлением. Я был в его шкуре, он оказался потом в моей. Такова жизнь. На «Спартаке» она не заканчивается. Надо двигаться только вперед, работать, отдавать душу футболу. Думаю, он уже перестроился и идет дальше.

— «Спартак» может психологически сломать тренера, футболиста?

— Кого-то может, а кого-то и нет. Все индивидуально. Окажись кто-то в моей ситуации, мог бы и сломаться. Общался с некоторыми футболистами, и они говорили, что, возможно, их карьера бы на этом и закончилась. Но все люди разные. Зависит от того, как ты воспринимаешь ситуацию, накручиваешь себя или нет... О чем в этот момент думаешь.

— О чем думали вы, когда вас оскорбляли с трибун?

— Просто играл в футбол. Понимал, что ни в чем не виноват. Знал, что моя совесть чиста. (Денис Айрапетов)

Полное интервью с Денисом Глушаковым читайте здесь.