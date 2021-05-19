Денис Глушаков: «Готовлю наши поляны на благо всего российского футбола и сборной»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он находится на футбольном поле в Рублево.

«Готовлю наши поляны на благо всего российского футбола и сборной, — написал футболист. — Помогаю, чем могу».

34-летний футболист в завершившемся сезоне провел 17 матчей за «Химки» и забил три мяча при одной голевой передаче.