Денис Глушаков: «Готовлю наши поляны на благо всего российского футбола и сборной»
18:19
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он находится на футбольном поле в Рублево.
«Готовлю наши поляны на благо всего российского футбола и сборной, — написал футболист. — Помогаю, чем могу».
34-летний футболист в завершившемся сезоне провел 17 матчей за «Химки» и забил три мяча при одной голевой передаче.
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