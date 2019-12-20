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Денис Бояринцев — о Слуцком: «Помочь выжить коллективу — тоже амбициозная задача»

10:46

Бывший полузащитник «Рубина» Денис Бояринцев поддержал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера казанцев. Специалист подписал контракт на пять лет.

— Для Слуцкого это в определенной степени вызов. Да, мы привыкли видеть этого специалиста в более именитых командах, сражающихся за медали и высокие места, — цитирует RT Бояринцева. — Здесь же идет борьба за выживание. Значит, нужно работать не только над спортивной составляющей, но и над психологией. Помочь коллективу выжить тоже амбициозная задача. Как мне сказал один из специалистов из штаб-квартиры УЕФА, у каждого тренера свой Монблан.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/700223-boyarincev-sluckii-prichiny

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