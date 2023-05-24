Деменко — о дисквалификации Соболева: «Четыре матча — это многовато»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко отреагировал на наказание, которое вынес КДК РФС для форварда красно-белых Александра Соболева.

«Четыре матча только за то, что он показал этот неприличный жест... Кажется, это многовато. Бывают разные моменты, но не четыре матча. Там, видите, как пишут в объяснении, что Роша начал показывать, что ему показал Соболев. И они, видимо, посмотрели пленку. После этих моментов поняли, что он не просто показывал, когда судья недопонимал, а именно объяснял, что его провоцировали. Если так разобраться, то, конечно, Соболев виноват. Не сдержался, показал жест. Я считаю, это правильно, [что его наказали], но четыре матча... Если уж на то пошло, осталось два тура, дайте ему эти две игры за этот жест», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Соболев после единоборства с Виллианом Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши. Соболев же пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.