Стали известны сроки освобождения Ларина из-под стражи

Как стало известно «СЭ», бывший директор московской академии «Чертаново» Николай Ларин будет освобожден 24 мая до полуночи.

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования. Осенью 2022 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

24 мая Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.