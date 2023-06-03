ЦСКА, «Спартак», «Ростов»: кто займет второе место?

Перед заключительным, 30-м туром чемпионата России фаворитом серебряной гонки выглядит ЦСКА.

ЦСКА станет вторым, если:

— победит «Ростов» в Москве;

— сыграет вничью с «Ростовом», а «Спартак» не победит «Крылья Советов» в Самаре.

«Спартак» займет второе место, если победит «Крылья Советов», а ЦСКА не сможет обыграть «Ростов».

«Ростов» возьмет серебро, если победит ЦСКА, а «Крылья Советов» отберут очки у «Спартака».