«Пари НН» арендовал Марадишвили у «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили арендован «Пари НН», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 23-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2023/24.

Марадишвили выступает за «Локомотив» с сентября 2021 года, перейдя из ЦСКА. В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Локомотив», в которых забил один гол.

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