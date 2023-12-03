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Сегодня, 02:21

Деменко считает «Сочи» явным фаворитом на вылет из РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что только одна команда в чемпионате России испытывает проблемы в текущем сезоне.

«Если разобраться, то «Сочи» сейчас единственная команда в РПЛ, которая испытывает проблемы. Они по большому счету не укрепились и Нобоа это говорил много. Есть проблемы с футболистами. Поэтому, трудно сказать, останется Саша Точилин у руля команды. На сегодняшний день «Сочи» является главным фаворитом на вылет в Первую лигу», — цитирует Vprognoze.ru Деменко.

На данный момент «Сочи» набрал 10 очков и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11355050-demenko-sochi-sejchas-edinstvennaya-komanda-rpl-kotoraya-ispytyvaet-problemy.html
Максим Деменко
Футбол
ФК Сочи
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
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Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
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 - : -
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