Деменко считает «Сочи» явным фаворитом на вылет из РПЛ

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что только одна команда в чемпионате России испытывает проблемы в текущем сезоне.

«Если разобраться, то «Сочи» сейчас единственная команда в РПЛ, которая испытывает проблемы. Они по большому счету не укрепились и Нобоа это говорил много. Есть проблемы с футболистами. Поэтому, трудно сказать, останется Саша Точилин у руля команды. На сегодняшний день «Сочи» является главным фаворитом на вылет в Первую лигу», — цитирует Vprognoze.ru Деменко.

На данный момент «Сочи» набрал 10 очков и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице.