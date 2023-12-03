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Нагорных— о решении «Локомотива» отложить создание второй команды: «Пока нет в этом необходимости»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил решение клуба отложить создание второй команды.

«Недостаточное количество спортсменов сегодня для укомплектования, по-прежнему дефицит игроков создает возможности использовать как вторую команду молодежную команду. Молодежная команда в этом году у нас стала победителем молодежного первенства страны, в пятницу вручили медали, поэтому пока мы это решение отложили на год. Ситуация будет в российском футболе меняться, и вторая команда у нас будет, но сегодня провели несколько мозговых штурмов со специалистами, пока договорились отложить это решение. Пока нет в этом необходимости, она появится обязательно, мы это сделаем, но немного позже», — цитирует ТАСС Нагорных.

«Локомотив» 23 ноября объявил, что вопрос возрождения «Казанки» отложен на год. Планировалось, что «Казанка» будет воссоздана с сезона-2024/25 и станет выступать во второй лиге.

Команда существовала с 2017 по 2022 год. До этого она называлась «Локомотив-2» и играла в первенствах России с 2008 по 2014 год.

Источник: https://tass.ru/sport/19440249
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Пари НН – Урал
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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