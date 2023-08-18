Деменко: «Пока «Краснодар» кажется фаворитом предстоящего матча с «Локомотивом»

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает свою бывшую команду фаворитом в матче 5-го тура чемпионата России против «Локомотива».

«Пока «Краснодар» кажется фаворитом предстоящего матча. Он идет более ровно по дистанции, обладает хорошим составом и играет в понятный атакующий футбол, при этом не боится действовать прагматично, если так требует ситуация. «Локомотив» на этом фоне выглядит очень невнятно и пока не блещет ни результатами, ни игрой. Но состав у команды хороший, поэтому она может в отдельном матче собраться и создать проблемы фавориту», — цитируют «Известия» Деменко.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится в субботу, 19 августа. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.