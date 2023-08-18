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Сегодня, 04:42

Мостовой: «Предсказать результат матча «Спартак» — «Зенит» очень сложно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что в матче красно-белых против «Зенита» в 5-м туре чемпионата России сложно выбрать фаворита.

«Обе команды сейчас имеют свои проблемы, поэтому фаворита назвать трудно. У «Зенита» есть игровые проблемы в связи с уходом Малкома и Далера Кузяева, неопределенностью с Венделом, который пропустил всю предсезонку. У «Спартака» состав выглядит более стабильным, но оборона оставляет желать лучшего. И при первом же серьезном сопротивлении в Екатеринбурге мы видели, что стоят первые победы над командами из Первой лиги. А «Зенит» все-таки имеет больше опыта прибавить в нужный момент и настроиться на такие принципиальные матчи, как со «Спартаком». Поэтому считаю Питер все-таки фаворитом, хотя в целом предсказать результат очень сложно», — цитируют «Известия» Мостового.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1560701/aleksei-fomin/tablichnaia-zhizn-est-li-favorit-v-matche-spartak-zenit
Александр Мостовой
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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