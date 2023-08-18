Мостовой: «Предсказать результат матча «Спартак» — «Зенит» очень сложно»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что в матче красно-белых против «Зенита» в 5-м туре чемпионата России сложно выбрать фаворита.

«Обе команды сейчас имеют свои проблемы, поэтому фаворита назвать трудно. У «Зенита» есть игровые проблемы в связи с уходом Малкома и Далера Кузяева, неопределенностью с Венделом, который пропустил всю предсезонку. У «Спартака» состав выглядит более стабильным, но оборона оставляет желать лучшего. И при первом же серьезном сопротивлении в Екатеринбурге мы видели, что стоят первые победы над командами из Первой лиги. А «Зенит» все-таки имеет больше опыта прибавить в нужный момент и настроиться на такие принципиальные матчи, как со «Спартаком». Поэтому считаю Питер все-таки фаворитом, хотя в целом предсказать результат очень сложно», — цитируют «Известия» Мостового.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.