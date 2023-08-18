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Сегодня, 02:45

Бессмертный: «Будет сложный и интересный матч против ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный перед матчем 5-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что ждет сложного и интересного противостояния.

«Все, что было в предсезонку, — это не то, что будет сейчас в официальном матче. ЦСКА — очень хорошая команда. Она каждый сезон находится вверху таблицы, претендует на самые высокие места. Нынешний чемпионат не исключение. Поэтому будет сложный и интересный матч. Но мы постараемся его выиграть», — цитируют «Известия» Бессмертного.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится в субботу, 19 августа. Начало встречи — 15.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1560701/aleksei-fomin/tablichnaia-zhizn-est-li-favorit-v-matche-spartak-zenit
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Федор Чалов

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Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Марат Быстров

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 2 1 0
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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