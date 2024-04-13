Деменко считает давление одной из причин поражения «Краснодара» в матче против «Зенита»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «быков» в матче с «Зенитом» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

«В первом тайме «Краснодар» неплохо смотрелся и особо ничего не давал создавать «Зениту». Но во втором тайме все поменялось, и мы увидели уже другой «Зенит». Они смогли пересилить оппонента. В какой-то степени на «Краснодар» повлияло давление, поэтому команде не удалось удержать победу», — сказал Деменко «СЭ».

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.

Денис Сафронов