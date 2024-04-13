Балахнин признался, что не удивлен поражению «Спартака» в матче с «Сочи»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал поражение «Спартака» от «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.
«Абсолютно не удивлен. Я был готов к такому исходу матча. Ничего удивительного исходя из предыдущих матчей нет. Можно сказать, что это очевидная вещь была. «Сочи» поступательно идут вперед, прибавляют каждую игру. Все логично», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.
«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» набрал 18 баллов и поднялся на предпоследнюю позицию.
Источник: Vprognoze
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|
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|20
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|5
|5
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|21-36
|20
|
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|5
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|20-35
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|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
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|14.04
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|
Факел – Ростов
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Кр. Советов – Рубин
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Зенит
|16
|
|
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|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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|П
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Константин Тюкавин
Динамо
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|
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|К
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