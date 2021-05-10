Крал рассказал, чего «Спартаку» не хватило для соперничества с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал ответил на вопрос, в чем красно-белые уступили «Зениту» в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ.

«Трудно сказать. Наверно «Спартаку» не хватило опыта, поскольку у нас молодая команда, мы не избежали перепадов в результатах. У нас была удачная серия, мы отлично играли, но затем последовали поражения. «Зенит» же мог доводить до победы те матчи, в которых показывал не лучшую игру», — цитирует Крала Sport.cz.

«Зенит» выиграл золотые медали сезона-2020/21, а «Спартак» сохраняет шансы на серебро.