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Крал рассказал, чего «Спартаку» не хватило для соперничества с «Зенитом»

16:50
Алекс Крал. Фото ФК «Спартак»
Алекс Крал. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал ответил на вопрос, в чем красно-белые уступили «Зениту» в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ.

«Трудно сказать. Наверно «Спартаку» не хватило опыта, поскольку у нас молодая команда, мы не избежали перепадов в результатах. У нас была удачная серия, мы отлично играли, но затем последовали поражения. «Зенит» же мог доводить до победы те матчи, в которых показывал не лучшую игру», — цитирует Крала Sport.cz.

«Зенит» выиграл золотые медали сезона-2020/21, а «Спартак» сохраняет шансы на серебро.

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