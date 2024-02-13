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Деменко: «У Джикии не будет шансов играть в основе «Спартака» во второй части сезона»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко считает, что защитник красно-белых Георгий Джикия не будет играть за команду во второй части сезона-2023/24.

«У Джикии не будет шансов играть в основе во второй части сезона. Если кто-то из центральных защитников получит травму, то Абаскаль выпустит Джикию. Георгию в любом случае нужно готовиться, работать.
Бабич окончательно вытеснил Джикию из состава? Дело даже не в Бабиче. Это все из-за взаимоотношений Георгия и Абаскаля. Хоть Гильермо и говорит, что два левоногих защитника не могут играть вместе, но если бы тренер хотел, он бы ставил Джикию на позицию левого защитника. Пока Георгий не будет играть за «Спартак», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

В сезоне-2023/24 Джикия принял участие в 9 матчах «Спартака» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Контракт 30-летнего россиянина действует до конца июня 2024 года.

Источник: РБ Спорт
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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