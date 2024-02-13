Деменко: «У Джикии не будет шансов играть в основе «Спартака» во второй части сезона»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко считает, что защитник красно-белых Георгий Джикия не будет играть за команду во второй части сезона-2023/24.

«У Джикии не будет шансов играть в основе во второй части сезона. Если кто-то из центральных защитников получит травму, то Абаскаль выпустит Джикию. Георгию в любом случае нужно готовиться, работать.

Бабич окончательно вытеснил Джикию из состава? Дело даже не в Бабиче. Это все из-за взаимоотношений Георгия и Абаскаля. Хоть Гильермо и говорит, что два левоногих защитника не могут играть вместе, но если бы тренер хотел, он бы ставил Джикию на позицию левого защитника. Пока Георгий не будет играть за «Спартак», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

В сезоне-2023/24 Джикия принял участие в 9 матчах «Спартака» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Контракт 30-летнего россиянина действует до конца июня 2024 года.