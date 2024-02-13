Олич: «Российские игроки не хотят уезжать, в РПЛ можно заработать большие деньги»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич объяснил, почему российские футболисты не стремятся уезжать в европейские чемпионаты.

«Российским игрокам всегда было тяжело в Европе. Сравню с хорватами: у нас был нормальный уровень чемпионата, но раньше отсутствовала возможность зарабатывать много денег, поэтому почти каждый, кто имел возможность уехать, делал это. Но в России своя хорошая лига, в которой можно заработать большие деньги. Думаю, российские игроки не хотели бы уезжать», — приводит Metaratings слова Олича.

Самыми известными российскими футболистами, выступающими в европейских чемпионатах, являются полузащитники Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр»), Алексей Миранчук («Аталанта») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).