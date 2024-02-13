Агент Барбоза: «Педро сможет играть в «Зените», но у клуба есть талантливые игроки в академии»

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о перспективах новичка «Зенита» Педро.

«Если он будет дальше так играть и показывать себя как на сборах, думаю, что сможет играть в «Зените». Но я знаю, что талантливые игроки есть в академии «Зенита». В будущем нужно учитывать молодых игроков, которые там показывают хороший футбол», — приводит Metaratings слова Барбозы.

Педро перешел в «Зенит» этой зимой из «Коринтианса». 18-летний бразилец подписал контракт с российским клубом до конца 2028 года.