Деменко считает, что ЦСКА столкнулся с кадровыми трудностями

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, игравший за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», рассказал о том, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов имеет проблемы с составом, из-за чего красно-синие не показывают стабильных результатов.

«С одной стороны «Ростов» сейчас не демонстрирует такого футбола. Но, с другой, у Валерия Георгиевича Карпина команда крепкая, которая может любому сопернику преподнести сюрприз. ЦСКА очень тяжело дался кубковый матч, и по игре у армейцев есть проблемы. Многие говорят, что ей нужны были усиления, а ее еще и покинули футболисты. Футбол ЦСКА при Федотове показывают интересный, но специалист пока сталкивается с кадровыми проблемами», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

В матче 9-го тура РПЛ ЦСКА сыграл с «Ростовом» (3:3).

ЦСКА с 13 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре чемпионата России армейцы примут «Балтику» (30 сентября).