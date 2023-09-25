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Сегодня, 08:44

Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, о чем общался с арбитром после матча с «Ростовом»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о разговоре с арбитром Сергеем Карасевым после матча 9-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:3).

«[Разговаривал] по некоторым решениям судейским. Поинтересовался о моменте в штрафной «Ростова», когда был наступ — почему не пенальти? Мне объяснили, на этом пожали друг другу руки, и все стало понятно», — цитирует Федотова matchtv.ru.

ЦСКА с 13 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 9 очками находится на 11-й строчке. В 10-м туре чемпионата России армейцы примут «Балтику» (30 сентября), а ростовчане сыграют с «Уралом» (29 сентября).

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1952922_Trener_CSKA_Fedotov_rasskazal_o_chem_obshhalsa_s_arbitrom_posle_matcha_RPL_s_Rostovom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
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П
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Квинси Промес

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Роман Ежов

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Маркус Вендел

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Виктор Александров

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