Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, о чем общался с арбитром после матча с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о разговоре с арбитром Сергеем Карасевым после матча 9-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:3).

«[Разговаривал] по некоторым решениям судейским. Поинтересовался о моменте в штрафной «Ростова», когда был наступ — почему не пенальти? Мне объяснили, на этом пожали друг другу руки, и все стало понятно», — цитирует Федотова matchtv.ru.

ЦСКА с 13 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 9 очками находится на 11-й строчке. В 10-м туре чемпионата России армейцы примут «Балтику» (30 сентября), а ростовчане сыграют с «Уралом» (29 сентября).