Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, о чем общался с арбитром после матча с «Ростовом»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о разговоре с арбитром Сергеем Карасевым после матча 9-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:3).
«[Разговаривал] по некоторым решениям судейским. Поинтересовался о моменте в штрафной «Ростова», когда был наступ — почему не пенальти? Мне объяснили, на этом пожали друг другу руки, и все стало понятно», — цитирует Федотова matchtv.ru.
ЦСКА с 13 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 9 очками находится на 11-й строчке. В 10-м туре чемпионата России армейцы примут «Балтику» (30 сентября), а ростовчане сыграют с «Уралом» (29 сентября).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|3 : 3
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 0
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1