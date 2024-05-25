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Сегодня, 12:25

Нижегородская область сократит финансирование «Пари НН» в случае вылета из РПЛ

Виктория Кравченко
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Нижегородская область значительно сократит финансирование футбольного клуба «Пари НН» в случае вылета команды в Мелбет-Первую лигу, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Сегодня, 25 мая, команда сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Начало — в 16.30 мск.

На данный момент у команды 29 очков и 14-е место таблицы, отрыв от «Балтики» с 15 места составляет три очка. Отставание от 12-го места — один балл. Возглавляет клуб сербский тренер Саша Илич, сменивший уволенного в апреле Сергея Юрана.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005642557_nijegorodskaya_oblast_sokratit_finansirovanie_pari_nn_v_sluchae_vyileta_iz_rpl
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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 15
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