Нижегородская область сократит финансирование «Пари НН» в случае вылета из РПЛ

Нижегородская область значительно сократит финансирование футбольного клуба «Пари НН» в случае вылета команды в Мелбет-Первую лигу, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Сегодня, 25 мая, команда сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Начало — в 16.30 мск.

На данный момент у команды 29 очков и 14-е место таблицы, отрыв от «Балтики» с 15 места составляет три очка. Отставание от 12-го места — один балл. Возглавляет клуб сербский тренер Саша Илич, сменивший уволенного в апреле Сергея Юрана.