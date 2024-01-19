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Деменко прокомментировал ситуацию с переходом Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко прокомментировал ситуацию вокруг защитника Данила Кругового.

«Зенит» предлагал Круговому контракт. Но Данил захотел больше играть, и это его право. Я не понимаю, почему «Зенит» не договорился с ЦСКА, чтобы он сейчас уже ушел. Может быть, питерцы запросили большую сумму. Если так, то руководство ЦСКА, конечно, решило подождать. Я не могу понять решение «Зенита» тут. Вы предлагаете контракт, но игрок мало выступает за ваш клуб. У него нет игровой практики, доверия мало было. По большому счету уйти в ЦСКА — правильное решение для Данила. Но «Зенит», видимо, с ним до конца не обговорил эту ситуацию, поэтому отправил в дубль играть. Наверное, там его наказать хотели», — рассказал Деменко «Евро.Футбол.Ру».

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005536484_demenko_ne_ponimayu_pochemu_zenit_ne_dogovorilsya_s_cska_chtobyi_krugovoy_seychas_uje_ushel
Данил Круговой
Максим Деменко
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
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