Марадишвили — о Тикнизяне: «У него график тяжелый. Вот что любовь с людьми делает!»
Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.
— Есть ли разница в дружбе с футболистом и с человеком, который никак не связан с футболом?
— Есть обычные друзья. А есть близкие, которые для меня как семья. Например, катался в Гамбург к Асаламу — мы с ним знакомы еще со школы, он обо всем знает. С Тикнизяном — то же самое. Разделения между футбольными и нефутбольными в этом случае нет. С Тики я чаще вижусь, потому что и на сборах пропадаем постоянно вместе. А у нас еще биологические часы одинаковые, обоих в сон клонит после обеда. У всех же по-разному, а у нас вообще все совпало. Ложимся в одно время, встаем. Мировоззрение одинаковое... Тики — родственная душа. С Асаламом так же.
— Теперь Тикнизян намного раньше встает!
— Пока да, ха-ха! Бывало, что он отвозил жену до работы, приезжал на базу и досыпал. У него график тяжелый. Вот что любовь с людьми делает.
— Ты же ему и помог познакомиться с будущей женой.
— Не совсем: мы как-то вернулись с выезда, сидели на базе вечером... Знаешь, иногда просто находиться в четырех стенах тяжело, хочется выбраться, посидеть где-то. Тики предложил — я написал подруге, и выяснилось, что она тоже не одна, но они уже планировали разъезжаться. Мы им предложили посидеть в ресторане — там все и завертелось. Это случайно получилось. Тут скорее моя подруга помогла Наиру — Яна уже уезжала, но ее попросили вернуться.
Марадишвили выступает за «Локомотив» с сентября 2021 года. В декабре 2023-го полузащитник перешел в «Пари НН» на правах аренды.
В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Локомотив», в которых забил один гол.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5