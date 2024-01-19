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Марадишвили — о Тикнизяне: «У него график тяжелый. Вот что любовь с людьми делает!»

Марадишвили рассказал о дружбе с Тикнизяном
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

— Есть ли разница в дружбе с футболистом и с человеком, который никак не связан с футболом?

— Есть обычные друзья. А есть близкие, которые для меня как семья. Например, катался в Гамбург к Асаламу — мы с ним знакомы еще со школы, он обо всем знает. С Тикнизяном — то же самое. Разделения между футбольными и нефутбольными в этом случае нет. С Тики я чаще вижусь, потому что и на сборах пропадаем постоянно вместе. А у нас еще биологические часы одинаковые, обоих в сон клонит после обеда. У всех же по-разному, а у нас вообще все совпало. Ложимся в одно время, встаем. Мировоззрение одинаковое... Тики — родственная душа. С Асаламом так же.

— Теперь Тикнизян намного раньше встает!

— Пока да, ха-ха! Бывало, что он отвозил жену до работы, приезжал на базу и досыпал. У него график тяжелый. Вот что любовь с людьми делает.

— Ты же ему и помог познакомиться с будущей женой.

— Не совсем: мы как-то вернулись с выезда, сидели на базе вечером... Знаешь, иногда просто находиться в четырех стенах тяжело, хочется выбраться, посидеть где-то. Тики предложил — я написал подруге, и выяснилось, что она тоже не одна, но они уже планировали разъезжаться. Мы им предложили посидеть в ресторане — там все и завертелось. Это случайно получилось. Тут скорее моя подруга помогла Наиру — Яна уже уезжала, но ее попросили вернуться.

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Марадишвили выступает за «Локомотив» с сентября 2021 года. В декабре 2023-го полузащитник перешел в «Пари НН» на правах аренды.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Локомотив», в которых забил один гол.

Наяир Тикнизян
Константин Марадишвили
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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