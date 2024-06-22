Камоцци считает, что Слишкович еще может быть востребован в РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна поделился мнением о бывшем тренере красно-белых Владимире Слишковиче.

«Думаю, Слишкович еще может быть востребован в российском футболе. Не исключено, что он возглавит какой-то клуб РПЛ. Возможно, его уход из «Спартака» был связан именно с этими амбициями», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

41-летний Слишкович в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В конце мая «Спартак» объявил об уходе Слишковича.