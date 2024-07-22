Деменко: «Мы видим, что у «Спартака» пока есть проблемы»

Бывший защитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.

«Уже сейчас будут разговоры о «Спартаке». Понятно, что команда преобразится в дальнейших матчах, чуть лучше будет играть. Посмотрим следующие игры, пока мы видим, что у «Спартака» есть проблемы», — приводит Vprognoze слова Деменко.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Химок». Матч состоится 28 июля.