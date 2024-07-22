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Сегодня, 05:35

Деменко: «Мы видим, что у «Спартака» пока есть проблемы»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.

«Уже сейчас будут разговоры о «Спартаке». Понятно, что команда преобразится в дальнейших матчах, чуть лучше будет играть. Посмотрим следующие игры, пока мы видим, что у «Спартака» есть проблемы», — приводит Vprognoze слова Деменко.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Химок». Матч состоится 28 июля.

Источник: Vprognoze.ru
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3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
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