Тарханов: «Мне не понравилось, как играл «Спартак». «Оренбург» просто выглядел лучше»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.

«В первом тайме только было несколько моментов, но в их ворота ещё больше и голевых. В обороне мне не понравилось, как играл «Спартак». В «Оренбурге» скоростные и техничные игроки, поэтому они убегали и создавали голевые моменты. Второй гол — привоз Максименко, который просто подарил гол сопернику. «Оренбург» просто лучше выглядел», — приводит Vprognoze слова Тарханова.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Химок». Матч пройдет 28 июля.