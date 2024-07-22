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Сегодня, 06:15

Смородская: «С такой игрой «Спартаку» удержаться бы в РПЛ»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре РПЛ.

«Хуже Абаскаля быть сложно, потому что он полтора года держался и такую муть намутил за это время. А здесь Станкович только пришел, но тоже, мне кажется, вообще понятия не имел, что такое тренерская работа. Такое вот у меня впечатление. Чего «Спартак» может добиться с нынешним составом? Рано об этом говорить. Тут вообще удержаться бы в РПЛ с такой наичудеснейшей и прекрасной игрой. Просто закачаешься!» — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

«Спартак» в следующем туре сыграет на выезде против «Химок», матч состоится 28 июля.

Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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