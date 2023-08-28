Деменко не считает, что руководство «Спартака» готово отправить в отставку Абаскаля

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко заявил, что руководство московского клуба готово отправить в отставку Гильермо Абаскаля.

«На данный момент мы видим, что у Абаскаля есть кредит доверия со стороны руководства, но, конечно, если результаты продолжат складываться в таком же духе, то могут начаться разговоры. На данный момент ситуация не критическая. Но надо учитывать, что сейчас есть достойные кандидаты без работы, которые могут занять этот пост, — тот же Станислав Саламович Черчесов», — заявил Деменко RT.

«Спартак» начал сезон-2023/24 РПЛ с 3 побед подряд. В последних 3 играх команда дважды проиграла и 2 раз сыграла вничью. После 6 туров РПЛ красно-белые набрали 10 очков и занимают 7-е место.