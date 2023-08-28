«Алания» может снять задачу выхода в РПЛ, если не получит средства на строительство стадиона

В «Алании» прошло общекомандное собрание с участием владельца клуба Владимира Гуриева. На нем обсуждалось строительство стадиона.

По данным Metaratings.ru, на собрании игрокам сообщили о приостановке строительства стадиона во Владикавказе. Если средства на строительство в ближайшее время не будут найдены, «Алания» снимет задачу выхода в РПЛ.

В нынешнем сезоне первой лиги «Алания» занимает первое место в турнирной таблице с 16 очками после семи туров.