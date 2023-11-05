Деменко назвал справедливой победу «Краснодара» над «Крыльями» в РПЛ

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу команды над самарскими «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» сумели дать бой «Краснодару». Однако победа «быков» является абсолютно заслуженной и закономерной, если исходить из логики матча. Но самое весомое заключается в том, что перед матчем с «Зенитом» в следующем туре благодаря победе над самарцами краснодарцы имеют небольшой задел по очкам и смогут даже попробовать тактически поэкспериментировать в игре с петербуржцами", — приводит слова Деменко RT.

«Краснодар» с 31 очком лидирует в чемпионате России-2023/24 после 14 туров. «Зенит» занимает 2-е место (29 очков).