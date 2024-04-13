Деменко назвал ощутимым преимущество «Зенита» над «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (1:2).

«Краснодару» теперь будет очень сложно бороться с «Зенитом». Для «Зенита» отрыв в четыре очка — это очень ощутимое преимущество. Конечно, «Зенит» в дальнейшем еще может потерять очки, но сейчас кажется, что «Зенит» намного ближе к чемпионству», — сказал Деменко «СЭ».

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.

Денис Сафронов