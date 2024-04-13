Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:23

Кержаков — о победе «Зенита»: «Краснодару» не хватило сил, чтобы отыграться»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Матч был напряженный. В первом тайме «Краснодар» хорошо оборонялся. Мы видели, что несколько раз пытались реализоваться за счет длинных передач, но в основном были в обороне. Во втором тайме Семак перешел на другую схему и я думаю, тут плюсом стало, что вышел Артур. Он добавил агрессии и футбольной скорости. Вместе с Кассьерой они хорошо исполнили два момента. «Краснодару» уже не хватило сил, чтобы отыграться», — сказал Кержаков «СЭ».

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами. На третьем месте идет «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».

Софья Грецкая

Александр Кержаков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Читайте также
Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале турнира в Монте-Карло
«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина
Боевики 25-й бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС России
Седьмому матчу - быть! «Авто» взял матч жизни и затащил «Магнитку» в решающую битву за финал Кубка Гагарина
Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot
Популярное видео
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
«Локомотив» — ЦСКА: Глушенков вывел хозяев вперед. Онлайн-трансляция матча
Олусегун: «Судейство повлияло на результат матча с «Зенитом»
Мусаев — о борьбе «Краснодара» за чемпионство: «Я даже не смотрю в таблицу»
«Локомотив» — ЦСКА: железнодорожники ведут в счете после первого тайма
Сафонов прокомментировал поражение от «Зенита»
«Локомотив» — ЦСКА: Самошников забил гол свечкой через Акинфеева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Оренбурге» заявили об отсутствии оснований для отмены матча с «Пари НН»

Деменко назвал ощутимым преимущество «Зенита» над «Краснодаром»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости